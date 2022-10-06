متحف المستقبل يحتفي بضيوف منتدى الإعلام العربي

المصدر: البيان

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نظم "متحف المستقبل" حفل عشاء رحب خلاله بضيوف منتدى الإعلام العربي الـ20، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس متحف المستقبل، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاماً على انطلاق الحدث الإعلامي الأبرز والأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واحتفاءً بمسيرة شارك في نجاحها على مدار عقدين من الزمان آلاف الإعلاميين من مختلف انحاء العالم العربي، بمشاركة قيادات إعلامية عالمية، وهدفت إلى الارتقاء بالإعلام العربي ودوره في تعزيز خطى المنطقة على طريق البناء والتطوير وخدمة مصالح شعوبها.

وفي مستهل الحفل، ألقت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي كلمة رحبت فيها بالضيوف، وأكدت خلالها أن الشعار الذي حمله المنتدى في دورته العشرين وهو "مستقبل الإعلام" جاء استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تشكل الأساس الذي انطلقت منه دبي في مسيرتها التنموية الشاملة.

وقالت سعادتها إن متحف المستقبل إنجاز معرفي يجسّد هذه الرؤية الطموحة التي لا تعرف حدوداً للتميز ولا خط نهاية في السباق للوصول إلى أعلى درجاته، في حين يعكس المتحف فلسفة العمل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وجعل الابتكار والإبداع أساساً لها ومحوراً لأهدافها التي تسعى من خلالها لتحقيق الريادة في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الإعلامي الذي احتضنت دبي طوال العشرين عاماً الماضية حواراً مهنياً هادفاً من أجل الارتقاء بمضمونه ورسالته في خدمة المجتمع العربي.

من جانبهم، أعرب ضيوف منتدى الإعلام العربي عن عميق تقديرهم لمنتدى الإعلام العربي، ولنادي دبي للصحافة، الجهة المُنظّمة للمنتدى، وامتنانهم لما وجدوه في دبي من حسن استقبال وضيافة، مؤكدين أنه أمر ليس بغريب على دبي ولا على شعب الإمارات المرحاب.

وأثنى الحضور على التنظيم المُحكم الذي جاءت عليه الدورة العشرين لمنتدى الإعلام العربي وما شملته أجندة متنوعة تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بواقع الإعلام والمأمول له من تطور خلال المرحلة المقبلة، معربين عن خالص أمنياتهم للمنتدى باستمرار النجاح والتميز، ولدبي ودولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.

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