صقر غباش يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ويؤكد دور الدبلوماسية البرلمانية في مناقشة التحديات العالمية

المصدر: وام

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

حضر اللقاء سعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، ووفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية، وسعادة عائشة رضا البيرق عضو المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس،

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي، والاتحاد البرلماني الدولي والتي تستند إلى اتفاقية التعاون والشراكة الفنية المبرمة في عام 2014 وتعد الأولى على مستوى العالم التي يبرمها الاتحاد مع برلمان وطني.

وقال معالي صقر غباش إنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات وأزمات وتحديات مشتركة، أصبحت شعوب العالم تعاني من آثارها وتداعياتها على مختلف المجالات خاصة جائحة كوفيد 19 التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات في العالم لا سيما الاقتصادية، ويتطلب هذا الأمر تعزيز عمل الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد عمل الاتحاد من خلال تعاونه مع الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون بين الشعوب وترسيخ عمل البرلمانات وتشجيع الاتصالات بين البرلمانات والبرلمانيين، والنظر بكل فاعلية في المسائل ذات الاهتمام الدولي، والتعبير عن هذه القضايا بغية التقدم بمبادرات من قبل البرلمانات وأعضائهاـ لتحقيق السلم والأمن الدوليين بما يصب في صالح شعوب ودول العالم.

وأكد معاليه أهمية عقد هذه اللقاءات لمناقشة مختلف أوجه التنسيق المشترك وفي مختلف القضايا ليس فقط على الجانب الثنائي، ولكن بما يعزز من طرح القضايا ذات البعد الدولي، لأن دول العالم وشعوبه تتطلع إلى تحقيق السلام الذي هو مفتاح التعاون الاقتصادي والتجاري وتواصل وتعايش الشعوب مرحبا بأية مبادرات يمكن أن يقوم بها المجلس، وتستهدف تحقيق وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار والتعايش بين الشعوب وذلك ترجمة لنهج دولة الإمارات وجهودها نحو السلام ودورها في مختلف المحافل والمنظمات الدولية.

وأضاف معاليه أن الحروب والنزاعات تؤثر على شعوب العالم من حيث الطاقة والأمن الغذائي وأمن المجتمعات واستقرارها.

بدوره ثمن معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دور الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية الفاعل خلال مشاركتها وطرحها لمختلف القضايا ضمن فعاليات الاتحاد، وأشاد بجهود اللجنة المعنية بالنظر في الحل السلمي للأزمة الأوكرانية التي يترأسها معالي الدكتور علي النعيمي، مشيرا إلى ضرورة بناء جسور للتواصل بين الدول والشعوب التي لديها اختلاف في وجهات النظر أو أزمات قائمة.

وأشاد بنهج دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مثمنا المكانة التي تحتلها الدولة والاحترام الذي تحظى به على المستوى العالمي.

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