صقر غباش يبحث مع رئيسة الجمعية الوطنية بأذربيجان تعزيز العلاقات البرلمانية

المصدر: وام

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائه معالي صحيبة جافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بما يجسد دور المؤسسات البرلمانية في الدفع بمختلف أوجه التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك على هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الإندونسية جاكرتا بحضور سعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية و وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسعادة عائشة رضا البيرق عضو المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وأكد الجانبان أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين إضافة إلى التأكيد على أهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، وشددا على أن البلدين يرتبطان بروابط وقيم تاريخية مشتركة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية وأفضل الممارسات، وتبادل وجهات النظر، والآراء، وتنسيق المواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة، ومناقشة فرص تبادل دعم الترشيحات في المحافل البرلمانية.

وقال معالي صقر غباش : " تتمتع دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية متنامية، وتشهد تقدما بشكل كبير ومثمر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن البلدين يتعاونان دائماً في إطار المنظمات الدولية الهامة مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرهما من المنظمات الإقليمية والدولية .

واستعرض معاليه مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات ومشاركتها في العمل البرلماني، مشيرا إلى أنه وبفضل دعم القيادة الرشيدة للدوله فإن نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي بلغت 50 في المائة من عدد أعضائه وهذا يرجع إلى الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة منذ تأسيس دولة الإمارات.

ووجه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي دعوة إلى معالي صحيبة جافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدورها أكدت معالي رئيسة الجمعية الوطنية الإذربيجانية أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وأشادت بمشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي في مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد في باكو (يوليو 2022) بعنوان “دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة ”.

وقالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بنشر قيم التسامح وتعزيز حوار الحضارات كمبدأ إنساني عالمي للتصدي للعنف في العلاقات الدولية وبأهمية الوصول إلى الحلول السلمية في الصراعات الدولية.. مؤكدة أن علاقات البلدين متنامية ويرتبطان بعلاقات تشهد تقدما ملحوظا في شتى المجالات.

وأشارت معاليها إلى أهمية دور البرلمانات في تمثيل صوت ومصالح وطموحات شعوبها من خلال أدوات الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون الدولي لبلوغ متطلبات الاستقرار والسلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة.

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