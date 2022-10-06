رعايا الدولة يعودون إلى ولاية فلوريدا بعد انحسار إعصار إيان

المصدر: وام

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نظمت سفارة دولة الإمارات في واشنطن رحلة عودة لرعايا الدولة ومرافقيهم من العاصمة واشنطن إلى ولاية فلوريدا بسلام بعد التأكد من استقرار الأوضاع عقب انحسار إعصار "إيان" عن الولاية.

كانت السفارة قد أجْلت المواطنين واستضافتهم في العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي تفادياً للإعصار.

وقد نفذت السفارة عملية الإجلاء والعودة بتوجيهات القيادة الرشيدة وبتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبإشراف معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبهم عبر المواطنون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة الدولة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وسفارة الدولة في واشنطن للحفاظ على سلامتهم وتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم.

جدير بالذكر أن الفريق المختص في السفارة عمل على تقييم الأوضاع في فلوريدا بناءً على التنبيهات الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص خطورة الإعصار وكذلك المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة وتعليمات حاكم ولاية فلوريدا بإعلان حالة الطوارئ والتوجيه بالإخلاء الفوري لسكان المناطق المتأثرة من الولاية، حيث اعتبر "إيان" ثالث أقوى إعصار يصيب الولايات المتحدة من حيث قوته التدميرية.مل .

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