حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مستشفى جامعي في المدام بالمنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية عضو المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وجه بإنشاء وبناء مستشفى جامعي بالمدام بالمنطقة الوسطى، ما يعد إضافة نوعية ستخدم المنطقة الوسطى، حيث وجه سموه كافة الجهات ذات الصلة بالبدء في المشروع والانتهاء منه في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر اليوم عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، وأكد خلالها أن المستشفى سيتم إنشاؤه في منطقة المدام على شارع المدام – مليحة مقابل بلدية المدام ومركز المدام الصحي وجمعية المدام التعاونية، لافتا إلى أن موقع المستشفى يعد موقعا استراتيجيا يخدم المنطقة الوسطى بشكل كبير ، كما أن مساحة الأرض 16 الفاو146 مترا مربعا، ومساحة البناء ستكون 14 الفا و 622 متراً مربعاً، ويتكون من قبو وسرداب وطابقين قابلين إلى الزيادة في حال تطلب الأمر ذلك وبحسب الاحتياج ، كما أن عدد الأسرة سيكون 49 سريراً، إضافة إلى 8 أسرة للطوارئ و8 أخرى لغسيل الكلى، وسيكون المستشفى مستشفى متكاملا ومجتمعيا يخدم المنطقة على أكمل وجه ، كما يشمل كافة التخصصات الجراحة والباطنية وقسم الطوارئ الذي سيعمل 24 ساعة، وخدمات قسم المختبرات والأشعة وقسم للعلاج الطبيعي .

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