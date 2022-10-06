سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتعديل المرسوم رقم (13) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للكتاب

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (61) لسنة 2022م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للكتاب.

ونص المرسوم على أن يُستبدل بنص المادة رقم (8) من المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2013م المُشار إليه النص الآتي:

يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون مسؤولاً في أداء عمله أمام حاكم الشارقة، وله بوجه خاص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

3. الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.

4. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الهيئة.

5. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

6. تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.

7. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها الهيئة.

8. رفع تقارير دورية عن أعمال الهيئة إلى حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

9. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

10. أي مهام أخرى يكلّف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما نصّ المرسوم على أن يُستبدل بنص المادة رقم (9) من المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2013م المُشار إليه النص الآتي:

يكون للهيئة مدير تنفيذي يعيّن بمرسوم أميري ويتولى تصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة له ويكون مسؤولاً أمام الرئيس، وله بوجه خاص ما يلي:

1. إدارة الهيئة وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن للرئيس.

2. إعداد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على الرئيس، ومتابعة حسن تنفيذها بعد اعتمادها.

3. إعداد الميزانية العمومية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

4. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب في الهيئة.

5. رفع تقارير دورية عن أعمال الهيئة للرئيس.

6. الإشراف على الأنشطة الإدارية للهيئة وجميع العاملين بها لضمان حسن تنفيذ قرارات الرئيس.

7. إعداد كافة التقارير الإدارية والمالية والتشغيلية المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للرئيس.

8. أي مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه من الرئيس.

ويعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلُ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز