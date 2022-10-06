"طرق دبي" توفر رحلات سياحية بالعبرات الكهربائية في القرية العالمية

المصدر: البيان

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توفّر هيئة الطرق والمواصلات في دبي اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري رحلات سياحية على متن العبرات الكهربائية لضيوف القرية العالمية وذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم السابع والعشرين للقرية 2022 – 2023.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة: تسعى الهيئة دائما إلى توفير خدمة العبرة الكهربائية مع انطلاق فعاليات القرية العالمية كل عام خاصة مع وجود إقبالٍ كبير على استخدامها من قبل الجمهور، وهو ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في القرية العالمية ويتيح لرواد القرية وضيوفها وزوارها تجربة متميزة في استخدام عبرات تعمل بالطاقة المتجددة وهو ما انعكس على راحة الجمهور سواء من المقيمين أو الزائرين.

وعن التنقّل بالعبرات الكهربائية في القرية العالمية، أضاف الهاشمي: اعتمدنا خطة تشغيل عبرتين اثنتين تعملان بالطاقة الكهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية في موسمها الحالي حيث لاقت هذه الخدمة إقبالا كبيرا طوال المواسم الماضية للقرية.

وأشاد مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالدور الذي تؤديه القرية العالمية في تنشيط وتعزيز الحركة السياحية في الموسم الشتوي من كل عام، مؤكداً أن الهيئة تحرص دائما على دعم الحركة السياحية في إمارة دبي من خلال توفير وسائط نقل جماعي متعددة ومنها وسائط النقل البحري المتمثّلة بالعبرات بأنواعها وفيري دبي والباص والتاكسي المائيين.

وتُعدّ وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات من أهم خدمات الهيئة، فهي وسائل مميّزة، وجزء من معالم الجذب السياحي لما تمر به من أماكن جميلة ومناظر خلاّبة ومعالم سياحية في إمارة دبي، وهي توفّر للركاب تنقلاً سلساً وممتعاً، وقد صُمّمت وسائل النقل البحري هذه من قِبَلِ شركات عالمية متخصصة في صناعة القوارب وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية.

وتتوفر على متن وسائل النقل البحري كل أسباب الراحة وتجهيزات ومعدات السلامة والأمان، كما تتوفر أماكن خاصة لأصحاب الهمم، إضافة إلى أماكن خاصة للدراجات الهوائية والسكوتر على متن فيري دبي، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين وسائل المواصلات المختلفة ودعم التنقل المرن.

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