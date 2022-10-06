لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وموضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وسيتم طلب المعلومات من الجهات ذات العلاقة لدراسة الملفات التي حددتها اللجنة لمناقشة مشروع القانون.

كما سيتم إعداد الدراسة التحليلية بشأن مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة وفق المتغيرات التي اعتمدتها اللجنة.

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