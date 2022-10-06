تكريم بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي للعام الجاري، وذلك في حفل نظمته الدائرة أول من أمس بدبي، بحضور ورعاية الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام للدائرة وبعض مسؤولي الجهات والمؤسسات الحكومية بدبي.

وبدأ اللقاء التكريمي بكلمة للشيباني، الذي رحّب من خلالها بجميع أعضاء البعثة الرسمية سواء على المستويين المحلي والاتحادي، وثمّن جهود لجنة البعثة وحرصها على القيام بدورها على أكمل وجه.

وقدّم ثناءه إلى الجهات التي أسهمت في إنجاح حج هذا الموسم، ابتداءً بجهود المملكة العربية السعودية في رعاية الحجاج على مستوى العالم، ثم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وطيران الإمارات، ومؤسسة مطارات دبي، وجمارك دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وحملة بن سباع للحج والعمرة.

كما أكّد الشيباني أنّ هذه الجهود السنوية التي تبذل من الجميع، هي تجسيد لروح التكامل بين الجهات المعنية، من أجل إحياء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، والمحافظة عليه، وتقديم الخدمات التي تليق بهذا الحدث السنوي، مشيداً بالمتابعة الكبيرة والحرص المستدام للقيادة الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام.

وقد كرّم الشيباني بحضور المديرين التنفيذيين في الدائرة، جميع أعضاء لجنة بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي هذا العام، من الفئات الإدارية، والتنسيقية، والجهات الداعمة والمشاركة، واختتم اللقاء بالشهادات التقديرية، والصور التذكارية.

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