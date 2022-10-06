«خيرية الشارقة» تتكفل بعلاج 1271 حالة بـ27.6 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

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نفذت جمعية الشارقة الخيرية مساعدات علاجية لأكثر من 1271 حالة من مختلف إمارات الدولة بقيمة 27.6 مليون درهم على مدار الشهور التسعة المنقضية من العام الجاري عبر مشروعها العلاجي «خير» الإنسانية.

وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: «إن الجمعية تفتح قنواتها الإلكترونية لجميع الحالات المرضية من غير المقتدرين على توفير نفقات علاجهم أو علاج ذويهم ليتم دراسة الطلبات بصورة عاجلة..». مشيراً إلى أن المساعدات العلاجية إحدى أدوات المسؤولية الاجتماعية ومن برامج الجمعية الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة.

وأكد أن مساعدة المرضى وعلاجهم من أهم المبادرات الاستراتيجية للجمعية، وترمي إلى تعزيز ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي، وهو المبدأ الذي بدأت الجمعية العمل به بالتعاون مع جهات عدة لمساعدة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، والذين يحتاجون للعمليات وليس لديهم كلفة العلاج.

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