«الدفاع» تشارك في الاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكري مع مصر

المصدر: (القاهرة - وام)

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شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في الاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث ترأس الجانب المصري اللواء أركان حرب خالد صلاح صادق نائب رئيس هيئة العمليات المصرية.

وأكد اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجمعها علاقة متجذرة بجمهورية مصر العربية بمختلف الصعد، لا سيما المجال العسكري والتمارين المشتركة، التي بدورها تؤكد الشراكة الاستراتيجية ووحدة المصير المشترك لمستقبل واعد بالاستقرار والأمن والأمان والإنجازات الطموحة القادرة على تعزيز مكانة البلدين الشقيقين إقليمياً وعالمياً، وتوحيد الطاقات وتعزيز التكامل، وفق رؤية استشرافية واضحة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري.

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