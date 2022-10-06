البواردي ووزير دفاع نيوزيلندا يبحثان التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه، أمس، بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي، والوفد المرافق له. ورحب البواردي، بزيارة وزير الدفاع النيوزيلندي، وبحث معه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على فتح مجالات جديدة، تعمل على تعزيز قدرات البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بالتكنولوجيا والصناعة والفضاء والابتكار والصناعات العسكرية.

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