24 أسرة إماراتية وسعودية تشارك في معرض للأسر المنتجة

المصدر: (دبي - البيان)

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تنظم وزارة تنمية المجتمع، يوم الثلاثاء المقبل، المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة في قاعة النجمة بدبي مول، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ويجري افتتاحه بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويستمر لـ 6 أيام، بمشاركة 24 أسرة منتجة من البلدين، 12 أسرة إماراتية، جنباً إلى جنب 12 أسرة سعودية منتجة.

ويجسد المعرض، رؤية التعاون الخليجي، وشراكة البلدين الإمارات والسعودية لتعميم وتوسيع تجربة نجاح الأسر المنتجة، ودعم انتشارها وتطوير مشاريعها ومنتجاتها على المستويين المحلي والإقليمي. كما يسعى لتنمية وتحفيز روح المبادرة لدى الأسر المنتجة، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات، بما يرتقي بالمنتجات والمشاريع المتناهية الصغر، على أسس أكثر تنافسية.

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