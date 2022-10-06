اجتماع تنسيقي لتعزيز جودة حياة وسعادة سكان دبي

المصدر: دبي - البيان

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عقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، بحضور داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي، اجتماعاً تنسيقياً، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون، ورفع مستوى جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان.

واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على مشاريع البنية التحتية في شاطئ جميرا، لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتسهيل التنقل بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب في المدينة، وأهمها المرافق الخدمية المتكاملة على طول شاطئ جميرا، التي ساهمت في تعزيز جاذبية شاطئ جميرا للسكان والزوار والسياح، لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية.

كما تمتاز بوجود عدد كبير من المطاعم والمقاهي، وهو ما يجعلها من أكثر المناطق الساحلية جذباً للجمهور. كما استعرض الاجتماع متطلبات التنسيق الأمني الذي يأتي فـي إطار حرص شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي على تعزيز الجهود المشتركة لاستدامة الأمن.

واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على المسار الخاص بالدراجات الهوائية في شاطئ جميرا، الذي يرتبط مع المسار على شارع جميرا والمسار على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عند مدينة دبي للإنترنت، كما يرتبط مع شبكة مسارات الدراجات الهوائية المنفذة حالياً، التي تمتد من متحف الاتحاد حتى منطقة مرسى دبي مروراً بمناطق مختلفة في إمارة دبي وصولاً إلى منطقة القدرة.

واستعرض الاجتماع الجهود المشتركة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي لرفع مستويات السلامة المرورية على هذه المسارات. وحضر اللقاء من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حسين البنا المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة، ومن بلدية دبي، بدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة، وعلياء الهرمودي المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة.

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