6 ملايين درهم لـ«صندوق الوطن» من سلطان الظاهري

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، عن تلقي الصندوق مساهمة مالية جديدة قيمتها 6 ملايين درهم، من رجل الأعمال سلطان راشد الظاهري.

وذلك دعماً منه للمشاريع والمبادرات والبرامج التي يتبناها صندوق الوطن لرعاية أبناء الوطن من الطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل ودعم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، وذلك باعتبار الصندوق مبادرة مجتمعية لرجال الأعمال الإماراتيين هدفها تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال.

وقال القرقاوي؛ إن صندوق الوطن برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، سيظل منصة شامخة ترحب بمساهمات ودعم كل رجال الأعمال لكي يسهموا في تحقيق الأهداف السامية التي يتبناها الصندوق لتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية الشابة، وبما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في المستقبل، وتوسيع مداركهم والارتقاء بعلومهم ومعارفهم نحو مستويات أكثر احترافية.

وعبر القرقاوي عن تقديره الكبير لسلطان راشد الظاهري باعتباره أحد الرواد الذين كانت لهم بصمة بارزة في النهضة الاقتصادية للدولة على مدى عقود، فضلاً عن دوره الإنساني والخيري المتميز محلياً وعربياً وعالمياً، لاسيما بمجال التعليم، مؤكداً أن إسهامات الظاهري مع الصندوق بدأت مع الانطلاقة الأولى له، حيث دعم الصندوق في المرحلة السابقة بما يزيد على 24 مليون درهم.

ومن جانبه، أكد سلطان راشد الظاهري أن مساهمات رجال الأعمال في دعم الصندوق لإنجاز المشاريع التنموية ودعم واحتضان الشباب، ليست رداً لجميل الوطن علينا جميعاً، وإنما هي مجرد اعتراف بهذا الجميل، الذي يطوق أعناق كل من يسكن هذه الأرض الطيبة، فما أعطتنا الإمارات وقيادتها الرشيدة عبر نصف قرن من الزمان، لا يمكن رده، مهما حاولنا ذلك، معبراً عن اعتزازه بما يقوم به الصندوق من جهود ومبادرات.

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