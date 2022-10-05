أحمد بن محمد يتفقّد مقر منتدى الإعلام العربي ويطلع على ما يضمه من فعاليات

المصدر: البيان

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تفقّد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الأربعاء) مقر "منتدى الإعلام العربي" الذي عُقدت أعماله تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدار يومي الأمس واليوم (4-5 أكتوبر)، بمشاركة أكثر من 3000 من القيادات الإعلامية العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب والمفكرين والمعنيين بالعمل الإعلامي في المنطقة.

وقام سموه بجولة في مقر المنتدى، الذي أقيم في مدينة جميرا بدبي، حيث استمع من سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، عن تفاصيل الجلسات المتنوعة وورشات العمل التي تضمنتها أجندة مكثفة احتفل من خلالها المنتدى بمرور عشرين عاماً على انطلاقه بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث استضافت فعاليات هذه الدورة عدداً كبيراً من المتحدثين في مقدمتهم وزراء ورؤساء مؤسسات إعلامية عربية وعالمية، وباحثين إعلاميين وخبراء ومحللين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وقد أعرب سمو رئيس مجلس دبي للإعلام عن تقديره لجهود اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي هذا العام، والتي أسهمت في خروج هذه الدورة على قدر كبير من التميز، تأكيداً على مكانة المنتدى كأكبر وأبرز تجمع إعلامي في المنطقة، وبما يرسخ ريادة دبي في إدارة حوار مهني يتسم بالشمولية والموضوعية حول أهم الموضوعات المتعلقة بواقع ومستقبل الإعلام بما يسهم في النهوض بقدراته وتعزيز تنافسيته والارتقاء بما يقدمه من محتوى هادف وبنّاء يخدم في دفع مسيرة التنمية في المنطقة، ويمكنها من تخطي ما تواجهه من تحديات.

وأثنى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على نوعية المشاركة التي جاءت لتعبر عن مختلف مكونات منظومة الإعلام العربي سواء على صعيد الإعلام المطبوع أو المرئي أو المسموع وكذلك الإعلام الرقمي، حيث جاء الحوار شاملاً لأبرز الموضوعات المطروحة على الساحة الإعلامية، فيما اتسمت نقاشات المنتدى بالشفافية والمكاشفة البنّاءة بهدف تحديد مواطن التطوير المطلوبة ورصد مكامن القوة التي يمكن التأسيس عليها لمرحلة جديدة من العمل الإعلامي المتميز، الذي يُرضي المتلقي ويدعم مصالحه ويسهم في خدمة المجتمعات العربية.

وقد شملت جولة سموه في مقر منتدى الإعلام العربي الـ20 "الممشى الإعلامي" والذي يربط العديد من القاعات التي أعدها المنتدى لاستضافة جلساته المتنوعة، حيث تم تصميم الممشى الإعلامي بأسلوب يعكس ترابط الإعلام وانفتاح قنواته على بعضها البعض، فيما سمح التصميم بسهولة الحركة والانتقال بين الجلسات بصورة يسيرة تمكن المشاركين من حضور ومتابعة الجلسات العديدة التي تضمنتها أجندة المنتدى هذا العام.

يُذكر أن "منتدى الإعلام العربي"، احتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على انطلاقه، وحظى في هذه الدورة بمشاركة أكثر من 3000 من المسؤولين الحكوميين، وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية، ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكُتّاب والمفكرين والمعنيين بقطاع الإعلام على امتداد العالم العربي، ضمن أكبر تجمع إعلامي عربي.

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