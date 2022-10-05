محمد بن راشد: مستمرون في دعم الإعلام ورسالته

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استمرار دعم الإعلام ورسالته ودعم المحتوى العربي الذي يعود بالخير على شعوبه، مشيراً إلى أن دبي رحبت بأكثر من 3000 إعلامي عربي وعالمي شاركوا في الاحتفال بمرور 20 عاماً على إطلاق منتدى الإعلام العربي.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": رحبنا في دبي بأكثر من 3000 إعلامي عربي وعالمي شاركونا الاحتفال بمرور 20 عاماً على إطلاق منتدى الإعلام العربي.. مستمرون في دعم الإعلام ورسالته.. ومستمرون في دعم المحتوى العربي الذي يعود بالخير على شعوبه .."

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