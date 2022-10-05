شرطة دبي تستقبل وفداً من القيادات الحكومية من مصر

المصدر: دبي - البيان

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استقبل اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، وفداً من القادة الحكوميين من جمهورية مصر العربية الشقيقة في إطار البرنامج التأهيلي والتدريبي الخاص بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وفي سعي للاطلاع ميدانياً على نماذج من العمل الحكومي في إمارة دبي، وذلك بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

ورحب اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق بالوفد الزائر، مؤكداً حرص شرطة دبي على تعزيز علاقات الشراكة مع الجهات الحكومية سواء داخل الدولة أو خارجها، واستعراض تجربة شرطة دبي الرائدة حكومياً، والمساهمة في تطوير الأداء الحكومي عبر تبادل المعارف والخبرات والتجارب مع الجهات الحكومية والخاصة، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وينطوي البرنامج التدريبي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تأهيل مجموعة من القادة الحكوميين من جمهورية مصر العربية، للتعرف على أحدث الحلول والتجارب المبتكرة، في مجال الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي.

وزار الوفد إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلع خلالها على منظومة العمل في الإدارة، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، مثل «الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات»، وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

وزار الوفد مركز شرطة المرقبات الذكي، واستمع إلى شرح حول خدمات المركز، والذي يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة ذكي، ويقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية دون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويوفر الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المُقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

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