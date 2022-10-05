9 مشاريع رقمية مبتكرة تستعرضها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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تشارك الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في الدورة الـ42 من معرض «جيتكس»، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 حتى 14 أكتوبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتأتي مشاركة إقامة دبي لهذا العام وسط حضور محلي ودولي كبيرين، حيث يستضيف المعرض ما يزيد على 4500 شركة من مختلف أنحاء العالم، منها 1400 شركة عارضة جديدة مع توقعات بتخطي عدد الزوار حاجز الـ100.000 زائر من 170 دولة، تستعرض جميعها آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المواظبة على المشاركة في المعرض تأتي في إطار استراتيجيات إقامة دبي الساعية إلى إبراز دور التقنيات التكنولوجية والرقمية في تعزيز جودة الحياة لدى جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الإدارة العامة عززت منظومتها من الخدمات بأحدث ما توصلت إليه الابتكارات الرقمية التي تعتبر إحدى ركائز الريادة والتفوق في بيئة العمل.

ومن جانبه قال المقدم خبير خالد بن مدية الفلاسي نائب مساعد المدير للخدمات الذكية: إن إقامة دبي ستستعرض خلال مشاركتها في نسخة هذا العام 9 مشاريع مبتكرة، كما ستعزز من حضورها وتواصلها مع المتعاملين من الزوار ومع الشركاء الاستراتيجيين المشاركين، فضلاً عن توسيع قاعدة الشركاء وإثراء بيئة العمل من خلال إبراز أفضل الممارسات التي تنتهجها في إثراء بيئة العمل عبر حزمة من الأدوات والمبادرات الرقمية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات، مشيراً إلى أن الإدارة العامة تسعى أيضاً إلى الاطلاع على تجارب الآخرين.

وتستعرض الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عبر منصتها رقم (S1-C) في قاعة الشيخ سعيد، مشاريع الخدمات الاستباقية، وتتضمن «بيانات إقامة دبي» ثلاثية الأبعاد بشكل الوجه التي تبرز البيانات الرقمية منها من المعاملات المؤتمتة في الأنظمة والربط مع الجهات الأخرى والبيانات البيومترية للتحسين المستمر على خدمات المسافرين، كما تبرز «البيانات الضخمة» بالتعاون مع شركة SAS لتطبيق البيانات الضخمة للتمكن من استخدام البيانات المتوفرة مع الذكاء الاصطناعي للتعرف على المخالفين قبل دخول الدولة من جوازات مزورة أو أسباب أخرى، إضافة إلى مشروع «ركن خدمات المتعاملين»، ويتضمن تطبيق إقامة دبي الجديد عن طريق الهاتف المتحرك، وعرض الموقع الإلكتروني للزوار، واستعراض خدمة السفر الذكي، وإبراز خدمات الجنسية وجوازات السفر وغير ذلك.

هذا وتستعرض إقامة دبي من خلال ركن مشاريع خدمات الموظفين «باقة خدمات السعادة» الذي يوفر شاشة لعرض جميع خدمات السعادة المقدمة للموظفين والمتعاملين تتضمن أحدث الخدمات، كبطاقة السعادة وتطبيق السعادة وبرنامج السعادة مع دو، إضافة إلى مشروع كفاءتي «المساعد الافتراضي» عبر إطلاق باقة خدمات للمساعد الافتراضي للموظفين، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن الرد على الاستفسارات عن طريق Chatbot، إضافة إلى «محطة المنافذ المتنقلة» الذي يستعرض التحسين المستقبلي في إجراءات الدخول والخروج، واستعراض فكرة كيوسك متنقل وجهاز Tablet للتمكن من الوصول إلى المسافر والانتهاء من إجراءات الدخول والخروج كهدف لتحسين الخدمة وتحسين جودة الحياة للمسافرين.

ولأول مرة تشارك «إقامة دبي» مع منصة حكومة الإمارات الرقمية عبر تطبيق إقامة دبي والسفر الذكي، كما تشارك أيضاً هيئة دبي الرقمية من خلال التطبيق الذكي وعرض فيلم خدمات الإدارة الرقمية بهدف خلق التكاملية في الأدوار لإنجاح المسيرة الرقمية في الدولة.

يشار إلى أن نسخة معرض جيتكس هذا العام استقطبت كبريات شركات التكنولوجيا والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، لاستعراض التجارب وإبراز الابتكارات المتطورة، كما يضم حدث هذا العام مؤسسات تقنية وشركات ناشئة من 26 قطاعاً مختلفاً.

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