قرقاش من منتدى الإعلام العربي: الإمارات متفائلة.. والأولوية للاقتصاد في المرحلة المقبلة

المصدر: دبي- وائل نعيم

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استعرض معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال جلسة "الشرق الأوسط.. مسرح التغيير الكبير" ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الإعلام العربي، أبرز المستجدات الإقليمية والعالمية وعلاقتها بالعالم العربي تأثيرا وتأثُراً.

وقال معاليه: "إن نظرة الامارات متفائلة، وأن أولوية الدولة العمل على الاقتصاد"، لافتاً إلى أن التوجه في المرحلة المقبلة يعتمد على إيجاد روافد للاقتصاد الجديد.

وأضاف معاليه: "إن المنطقة بحاجة لأجندة ثنائية قوامها الازهار والاقتصاد، ولا بد من جهد إقليمي أكثر لتعزيز ازدهار المنطقة.

وتحدث معاليه عن أهمية بناء الشراكات وتعزيزها على المستوى الإقليمي، مضيفاً "هدفنا في الامارات بناء الشراكات في المنطقة".

وقال معاليه إن التبادل التجاري بين الإمارات وعمان بلغ 50 مليار درهم ونريد أن يتضاعف، كما أن علاقاتنا مع تركيا في تطور مستمر.

وذكر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الحرب الأوكرانية نتجت عنها مجموعة من التداعيات تتعلق بالتضخم الذي نراه وبتوفر الطاقة، لافتا إلى أن موقف الإمارات إيجابي جداً من ناحية الموازنة المطلوبة في القانون الدولي.

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