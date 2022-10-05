نبيل الخطيب: محطات الأخبار تحولت إلى غرف لإنتاج المحتوى

المصدر: دبي- البيان

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قال د. نبيل الخطيب، المدير العام لقناة الشرق: إن ما تمر به صناعة الإعلام حالياً من تحولات هي بمثابة اختبار للنجاح والاستدامة، مشيراً إلى أن هذه التحولات طالت جميع عناصر المنظومة، بما فيها غرف الأخبار والمحطات الفضائية، التي لم تعد كالسابق وتحولت إلى غرف لإنتاج المحتوى بأشكال متعددة.

وأوضح الخطيب خلال جلسة «مستقبل غرف الأخبار»، خلال اليوم الأول من فعاليات الدورة العشرين من منتدى الإعلام العربي، والتي أدارتها الإعلامية ريا رمال أن قناة الشرق اختارت منذ انطلاقها أن تقدم خدمة إخبارية متعددة المنصات لجمهور متعدد الاهتمامات.

تحديات كثيرة

وأشار إلى أن العمل على تأسيس قناة جديدة تقدم خدمة إخبارية متعددة المنصات لجمهور متعدد الأعمار والاهتمامات والمواقع الجغرافية فرض في البداية تحديات كثيرة، لأنه في واقع الأمر من يشاهد ويستقي المعلومات الرئيسية من شاشة التلفزيون مباشرة في العالم العربي يقل عن 10%، وأن أكثر من 90% منهم من هو فوق سن 45 عاماً، الذين ما زال لديهم ثقة وولاء لقناة ومصدر إخباري معين، فيما يستقي في المقابل نسبة التسعين في المئة المتبقية المتمثلة في الشباب معلوماتهم من منصات خاصة بهم في العصر الرقمي، الذي يوفر لهم خيارات لم تكن متاحة في هذا الجيل والأجيال السابقة.

ولفت إلى أنها فرصة لانتقاء أو رفض ما يريد أن يستهلكه المتلقي من معلومات في أي زمان ومكان، خلافاً لما كان عليه الوضع في السابق عندما كانت تتحكم الوسائل الإعلامية في ما يتم بثه من أخبار.

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