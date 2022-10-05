رولا الخطيب تستعرض تجاربها

المصدر: (دبي- البيان)

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أمام حشد من الإعلاميين والكتاب المشاركين في «منتدى الإعلام العربي» في دورته العشرين، التي انطلقت أمس في دبي، بحضور عربي مميز، استعرضت رولا الخطيب المراسلة الميدانية بقناتي العربية والحدث تجاربها المتنوعة في التواجد ببؤر الصراعات المسلحة الخطرة في العالم، خلال السنوات الماضية، والصفات التي يجب أن يتحلى بها المراسل الميداني بمثل هذا النوع من التغطيات، لما يواجهه من مخاطر ومهددات قد تودي بحياته في أية لحظة، مؤكدة أن مهمة المراسل ليست فقط صنع الخبر، بل أيضاً الحفاظ على نفسه وفريق العمل معه.

وتطرقت الخطيب إلى عدد من المناطق، التي توجهت إليها، وعايشت خلالها ضغوطاً عديدة، وتحديات أمنية خطرة للغاية مثل أفغانستان وبنجلاديش وليبيا وسوريا والعراق وأوكرانيا، مستعرضة لقطات من هذه التغطيات وسط عصابات المخدرات وتنظيم داعش.

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