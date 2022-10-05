مناقشة غياب إعلام الطفل عربياً

المصدر: (دبي - البيان)

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ضمن برنامج جلسات 20 دقيقة، تساءلت نوف الحسين، مديرة تحرير تطبيق «مانجا العربية» خلال جلسة تحت عنوان «إعلام الطفل.. لماذا يغيب عربياً»، عن أسباب التراجع الكبير لإعلام الطفل على مستوى العالم العربي، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بغرس القيم النبيلة للأطفال العرب من خلال الشخصيات الكاريكاتيرية والرسوم المتحركة الملهمة والمنصات الإعلامية المتخصصة التي تؤثر إيجابياً على سلوكيات الأطفال. واعتبرت نوف الحسين أن إعلام الطفل غائب عن المشهد الثقافي العربي، الأمر الذي حفز القائمين على «مانجا العربية» منذ نحو عام على إطلاق هذا المشروع الثقافي الطموح بهدف إلهام الأجيال العربية الجديدة. واستعرضت نوف الحسين تجربة إطلاق مانجا العربية والشخصيات الكاريكاتيرية الملهمة التي قدمتها.

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