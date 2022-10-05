سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لرئيس بيلاروسيا

المصدر: (مينسك - وام)

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قدم إبراهيم سالم المشرخ، أوراق اعتماده إلى ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، سفيراً فوق العادة لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة مينسك. ونقل المشرخ تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى رئيس بيلاروسيا وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل رئيس بيلاروسيا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته للإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

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