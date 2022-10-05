نهيان بن مبارك: الإمارات وأمريكا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره أمس، وفد أعضاء الكونغرس الأمريكي في تكتل الاتفاق الإبراهيمي للسلام، الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالوفد الزائر، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع الولايات المتحدة الأمريكية وحرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسارات التنمية المستدامة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، لا سيما التسامح والسلام والأخوة الإنسانية بما يعزز فرص السلام والاستقرار ويدفع جهود التنمية والازدهار على مستوى العالم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على إرساء أسس راسخة لتعزيز دعائم السلام والاستقرار والازدهار العالمي انطلاقاً من نهجها الأصيل في التسامح والتعايش والتضامن الإنساني وجهودها الرائدة في تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية في ربوع العالم.

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