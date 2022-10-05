«كهرباء دبي» تؤكد أهمية دور الإعلام في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها «شريك الاستدامة» للدورة العشرين من منتدى الإعلام العربي، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وافتتحه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدور المحوري للإعلام في تعزيز التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، ورفع الوعي بأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

استراتيجية

وأضاف معالي الطاير: «برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبرى للاستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

وقال: «نعتبر الإعلام شريكاً أساسياً لنا في هذه المسيرة، حيث يضطلع بدور محوري في توجيه رسائل هادفة تتناول قضايا الاستدامة التي توليها قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة والاستهلاك المسؤول والمستدام للموارد الطبيعية، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة وغير ذلك من ممارسات مستدامة».

تعاون

وأكد معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تشارك بصفتها «شريك الاستدامة» في منتدى الإعلام العربي تأسيساً على علاقات التعاون الوثيقة بين الهيئة ونادي دبي للصحافة، وانطلاقاً من تقديرها لدور الإعلام في نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع حول مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياتهم اليومية، لا سيما الاستدامة التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. كما تحرص الهيئة على تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

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