«طرق دبي» تشارك بملتقى الطلبة الإماراتيين في واشنطن

المصدر: (دبي - البيان)

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شاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، افتراضياً، في ملتقى الطلبة الإماراتيين الدارسين وخريجي الجامعات الأمريكية، الذي نظمته سفارة الإمارات في واشنطن تحت شعار «العام الخمسين والتركيز على الأعوام الخمسين القادمة»، ويهدف الملتقى إلى تعريف الطلبة المواطنين بفرص العمل المتاحة أمامهم في الهيئة بعد تخرجهم في مختلف الجامعات الأمريكية.

وتفصيلاً، قال سلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات: تندرج مشاركة الهيئة في هذا الملتقى الذي ينعقد عبر منصة افتراضية، ضمن استراتيجيتها القائمة على دعم التوطين في مجال عملها وتنفيذ مسؤوليتها المجتمعية عبر استقطاب المواطنين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتستعرض الهيئة في هذا الحدث فرص توظيف الخريجين أو من هم على عتبة التخرج.

ويمثل ملتقى الطلبة الإماراتيين في الجامعات الأمريكية، الذي تنظمه سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، منصة دولية متميزة لتبادل الأفكار والآراء مع الطلبة للتعرف إلى طموحاتهم، وتقدم الهيئة كل الإمكانات والتسهيلات وجميع أشكال الدعم والمساندة لمشاركة أبنائنا في الخارج في رسم مستقبلهم عبر طرح فرص عمل راقية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بصفتها إحدى أكبر الجهات الحكومية الرائدة في دبي.

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