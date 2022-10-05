«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بتطوير العمل الحكومي في إمارة الشارقة، ومتابعة المشروعات التنموية المتنوعة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة. وناقش المجلس مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري في الإمارة، بما يدفع من عجلة التنمية العمرانية، والمساهمة في توفير أفضل التشريعات والمحفزات، ووجه المجلس باستكمال دورته التشريعية.

وإلى ذلك تفقد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وفور وصوله، تجول سموه في المركز، مطلعاً على أحدث ما يتضمنه من مرافق وخدمات متكاملة، وما يوفره من تسهيلات متنوعة تسهم في تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع المتعاملين.

واستمع سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة إلى شرح مفصل حول أهم المرافق التي يضمها مركز خدمات المرور والترخيص، وما أنجزه المركز من تطويرات شاملة فيها، والتي شملت القاعات والتجهيزات المختلفة، بهدف تقديم خدماتٍ على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، بما يحقق أهداف المركز في تحقيق رضا المتعاملين وسعادتهم.

واطلع سموه على أبرز الخدمات التي يقدمها المركز للجمهور، حيث تعرف على جهود العاملين في المركز لتسهيل وتسريع رحلة المتعامل في الحصول على الخدمة المطلوبة، بأيسر السبل وفي أقصر وقت ممكن. واطلع المجلس على مقترحات مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات تستهدف تطوير البنية التحتية للمناطق التجارية والصناعية من خلال توفير الطرق الرئيسية وتنفيذ الخدمات للتسهيل على المتعاملين والمستثمرين.

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