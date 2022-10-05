«أوكسفورد إنسايتس»: الإمارات الأولى عالمياً في «مؤشر الخدمات العامة»

المصدر: دبي- سيد صالح

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فازت الإمارات بالمركز الأول عالمياً في «مؤشر الخدمات العامة المتمركزة حول البشر»، لعام 2022، الصادر عن مؤسسة «أوكسفورد انسايتس» البريطانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالإدارة الحكومية في مختلف دول العالم.

يهدف المؤشر إلى رصد مستويات الرضا لدى المتعاملين حيال طريقة تقديم حكوماتهم للخدمات العامة، ومدى قناعاتهم بأن هذه الخدمات تلبي احتياجاتهم بالفعل.

وينقسم المؤشر إلى خمسة مؤشرات فرعية، لكل منها عدد من الدرجات، ليكون مجموعها في النهاية 100 درجة، وهو النهاية العظمى للمؤشر العام.

وقد تصدرت الإمارات عالمياً في مؤشرين فرعيين، وهما «تجربة الخدمة» و«المشاركة العامة». ويحظى مؤشر «تجربة الخدمة» بوزن نسبي كبير، حيث يستأثر وحده بـ50 درجة، أي نصف المؤشر العام، فأسهمت صدارة الإمارات له بدور كبير في صدارتها للمؤشر العام.

وبلغ رصيد الإمارات على مؤشر «تجربة الخدمة» 89.37 درجة، وعلى مؤشر «المشاركة العامة» 95.79 درجة.

وفي ما يخص أداء الإمارات على المؤشرات الفرعية الثلاثة المتبقية، فقد حصلت الإمارات على 84.64 درجة في مؤشر «كفاءة الخدمات»، و78.50 درجة في مؤشر «سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية ومدى شموليتها»، و84.35 درجة في مؤشر «المؤسسات الفنية».

وبلغ رصيد الإمارات على المؤشر العام 86.57 درجة، وجاءت صدارة الإمارات بفارق طفيف عن سنغافورة، صاحبة المركز الثاني، والتي حصلت على 86.37 درجة، وكان المركز الثالث من نصيب فنلندا، التي حصلت على 86.35 نقطة.

وجاءت كندا في المركز الرابع برصيد 80.18 درجة، فيما حلت المملكة المتحدة في المركز الخامس برصيد 79.57 درجة.

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