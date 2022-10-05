«آيسنار 2022» يشهد مشاركة محلية ودولية قياسية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة الـ 7 للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) في الفترة ما بين 10 ولغاية 12 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة قياسية من الشركات المحلية والدولية الكبرى المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لاستعراض أبرز مستجدات النسخة الـ 7 من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) وسعيد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أدنيك وخليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري لمركز أبوظبي الوطني للمعارض وعدد من المسؤولين.

وتشهد فعاليات الدورة الحالية للمعرض التي تنظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية بشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي زيادة في المساحات المخصصة للعروض بنسبة 15 % لتصل إلى 8.308 أمتار مربعة مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض في العام 2018، كما ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 111 % لتصل إلى 173 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، كما ارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 120 % لتصل إلى 33 دولة.

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