مؤسسة منار الإيمان بعجمان تغير مسماها إلى «الاتحاد الخيرية»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد، تصوير علام كاركر

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أعلنت مؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان، عن تغيير مسماها إلى مؤسسة الاتحاد الخيرية.

وأطلقت المؤسسة، استراتيجيتها الجديدة الممتدة حتى عام 2025، التي ترتكز على 5 أهداف استراتيجية لتقديم خدمات خيرية وتعليمية لتحقيق جودة الحياة لأفراد المجتمع وتعزيز الوقف الخيري وتنمية الموارد لتحقيق الاستدامة والتكامل مع المحسنين لتقديم خدمات متميزة وتفعيل التواصل مع المجتمع وبناء شركات مستدامة، بالإضافة إلى ترسيخ الابتكار والحوكمة والتميز في بيئة العمل.

حضر الحفل الذي نظمته المؤسسة بهذا الشأن، الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي للمؤسسة، والشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس الأمناء والمدير التنفيذي للمؤسسة، والشركاء الاستراتيجيين ولفيف من الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام.

وتضمن برنامج الحفل، عرضاً لإنجازات المؤسسة خلال الأعوام الماضية، والإعلان عن إطلاق الهوية الجديدة وملامح الخطة الاستراتيجية والإعلان عن مبادرات وتوقيع اتفاقيات جديدة مع عدد من المؤسسات والجهات، بالإضافة إلى تكريم الشركاء الاستراتيجيين.

وقال عبد الله المويجعي، عضو مجلس إدارة المؤسسة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن مجلس الأمناء: «إن بلاد زايد الخير كانت وستظل واحة للخير والعطاء والنماء، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فسموه امتداد لمدرسة زايد العطاء، وسموه خير خلف لخير سلف».

وأشار إلى أن رؤية المؤسسة ورسالتها تضع أسساً واضحة ومحددة لمنهجية عمل المؤسسة وأولوياتها.

من جانبه، تحدث ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة، في كلمته، عن أهم النتائج والإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن المؤسسة شيدت مدرستين للبنين والبنات، تضمان مئات من مشاعل العلم لصناعة جيل جديد يتسلح بالمعرفة والعلم والولاء والحب للإمارات.

وقال إن إجمالي عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من مدارسنا، بلغ أكثر من 42 ألفاً و738 طالباً وطالبة، من مختلف المراحل التعليمية التي توفرها مدارسنا.

وأضاف أن المؤسسة تمكنت من مساعدة ما يزيد على 15 ألفاً و111 أسرة متعففة ورعت وتكفلت بنحو 4500 يتيم، ونفذت 139 مشروعاً وبرنامجاً ومبادرة خارجية، فيما نفذت 28 مشروعاً ومبادرة داخلياً، بإجمالي مصروفات زادت على 45 مليون درهم.

وذكر الجنيبي أن من أبرز المشاريع التي تم إنجازها في السنوات الماضية، حفر الآبار السطحية وبناء مراكز تحفيظ القرآن وتوفير المياه وبناء المساجد، وكذلك تجهيز منزل وتركيب برادات المياه، ودعم الأسر المنتجة، بالإضافة إلى تيسير الزواج.

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