وفد الشعبة الإماراتية يشارك في الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث

المصدر: القاهرة - البيان

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شارك وفد مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي في أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية.

وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.

وقال محمد أحمد اليماحي إنه تم خلال الجلسة استعراض كافة القضايا المدرجة على جدول أعمالها والمرفوعة من اللجان الأربع، وفي ما يخص اللجنة السياسية أكدت الجلسة الموقف الثابت لدعم ومساندة الأشقاء في دولة فلسطين، باعتبارها القضية المركزية الأولى للعالم العربي.

ولفت اليماحي إلى أن الجلسة بحثت أيضاً في كافة القضايا العربية، وأبرزها السودان والصومال والعراق وليبيا، وأكدنا ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف وإعلاء المصلحة العليا لدول المنطقة.

وبدورها أكدت ناعمة عبدالله الشرهان أهمية أعمال الجلسة، كونها ناقشت الكثير من القضايا المهمة في ما يخص كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمرأة والشباب.

وقال أحمد حمد بوشهاب إن الجلسة ناقشت تقارير اللجان الدائمة في البرلمان العربي، إضافة إلى تقرير لجنة فلسطين، كما ناقشت مقترحاً بإضافة وسام الإنجاز العربي إلى الفئات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية بجائزة وسام البرلمان العربي.

وقال بوشهاب إن اللجنة الاقتصادية عقدت اجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واطلعت على عدد من الموضوعات، منها مسودة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واستكمال دراسة مشروع القانون الاسترشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية لعام 2021، والاطلاع على تقرير نشاط اللجنة خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث، واعتماد مشروع خطة عمل اللجنة خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث.

ومن جانبها أكدت شذى النقبي حرص البرلمان العربي على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والسعي دائماً للاطلاع على ما يحدث فيها من تطورات إيجابية، موضحة أن البرلمان العربي في بداية دورة انعقاد جديدة حافلة بالكثير من القضايا المهمة التي نسعى دائماً من خلالها لتنسيق المواقف العربية.

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