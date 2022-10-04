لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي لـ«الداخلية» تكرم 19 جهة

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين، ممن شاركوا في إنجاح احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، والبالغ عددهم 19 جهة. وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بحضور اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من القيادات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة.

وألقى اللواء أحمد رفيع كلمة خلال فعاليات الحفل، نقل فيها ثناء وتحيات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، وأعضاء اللجنة العليا المُنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي، إلى الشركاء الاستراتيجيين على جهودهم النوعية وتفانيهم في إنجاح الاحتفالات في جميع إمارات الدولة، من القيادات الشرطية والوزرات الاتحادية والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

مسيرة الوطن

وقال اللواء رفيع: نجتمع للاحتفاء بشركائنا الاستراتيجيين ممن شاركونا في إنجاح احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، والتي لعبت على مدار 50 عاماً دوراً رائداً في مسيرة الوطن، مسيرة من النمو والنماء والبناء والتنمية، وحملت على عاتقها رسالة الأمن والأمان، ليصبح وطننا من أكثر البلدان أمناً واستقراراً وسعادة على مستوى العالم.

وأضاف: 50 عاماً مضت في مسيرة وزارة الداخلية الحافلة بالعطاء، وبقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، استطاعت الوزارة ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في مواكبة أحدث التطورات والابتكارات على صعيد العمل الشرطي، وتعزيز منظومة الأمن الشاملة، إلى جانب تحقيق الريادة والتميز في العمل الشرطي، والحصول على الجوائز المحلية والعالمية.

وأكد اللواء رفيع أن إنجازات الخمسين عاماً الماضية، تنعكس اليوم على مؤشرات الشعور بالأمن والأمان بين أفراد المجتمع، والثقة العالية بالأجهزة الشرطية، وهو ما جعل دولة الإمارات محط أنظار العالم، ووجهة عالمية لمن يرغب في الإقامة والاستثمار والعمل في بيئة أمن وأمان.

تميز

وعقب الكلمة، كرم مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، 19 جهة حكومية وخاصة، ممن شاركوا في إنجاح فعاليات اليوبيل الذهبي لاحتفالات وزارة الداخلية، إلى جانب تكريم رؤساء اللجان الخاصة بالفعاليات الرئيسية، ورؤساء اللجان الداخلية التابعة للقيادات الشرطية المحلية، والقيادات المشاركة في فعاليات طواف اليوبيل الذهبي، وبطولة الشرطة للألعاب التراثية.

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