الجروان يحضر حفل دور الانعقاد الأول للمجلس الوطني الغابوني

المصدر: ليبريفيل - وام

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استضاف المجلس الوطني لجمهورية الغابون برئاسة فوستين بوكوبي رئيس المجلس الوطني الغابوني، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في حفل دور الانعقاد الأول للمجلس وذلك في العاصمة الغابونية ليبريفيل.

حضر حفل الافتتاح.. روز كريستيان أوسوكا رابوندا، رئيسة وزراء الغابون، ومايكل موسى وزير خارجية الغابون، ولوسي ميليبو أوبويسون، رئيسة مجلس الشيوخ الغابوني، وعدد من الشخصيات الحكومية والدبلوماسية في الغابون، وممثلو البرلمان الغابوني.

وأشاد الجروان - في كلمته - بالمجلس الوطني الغابوني، وجمهورية الغابون بشكل عام في دعم التسامح والسلام، منوهاً بكرم الضيافة وحسن الاستقبال التي لقيهما في الغابون.

وقدم شرحاً لجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم التسامح والسلام حول العالم، من خلال أجهزته المختلفة، البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والجمعية العمومية للتسامح والسلام في شتى المجالات التربوية والتعليمية والثقافية والبرلمانية والدبلوماسية.

من جانبه رحب رئيس المجلس الوطني الغابوني بالجروان، وأكد دعم بلاده وبرلمانها لتوجهات المجلس السامية، كما أشاد بتوجهات وسياسات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في دعم المحبة والتسامح والتعايش السلمي حول العالم.

من جهة أخرى استقبل مايكل موسى وزير خارجية الجمهورية الغابونية، الجروان والوفد المرافق له في العاصمة ليبريفيل، مشيداً بجهوده وجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام، وما يقدمه من حشد لكافة الجهود الدولية لدعم ثقافة التسامح بهدف تحقيق السلام والتنمية والاستقرار حول العالم.

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