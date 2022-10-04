شرطة دبي تحتفي بكبار المواطنين في يومهم العالمي

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، ولجنة مبادرة «الروح الإيجابية»، وهيئة دبي للثقافة والفنون، مركز سعادة كبار المواطنين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي، وذلك للاحتفال معهم بيومهم العالمي.

وهنأ العميد حموده بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، كبار المواطنين بيومهم العالمي، مثنياً على جهود الجهات المشاركة لإسعاد الفئة الأكثر إثراء في حياتنا، بخبراتها وعطائها وحرصها على تحقيق التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري بين الأبناء والأحفاد، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز وإبراز دور كبار المواطنين المجتمعي، وتلبية احتياجاتهم وتحسين جودة حياتهم.

وتضمنت الزيارة فعاليات عدة، منها إحياء التراث والعادات الإماراتية، وتقديم الأكلات الشعبية، وجلسات حوارية مع كبار المواطنين، إلى جانب عروض للدوريات الأمنية الفارهة بشرطة دبي، بالإضافة إلى توزيع الهدايا العينية الرمزية لهم.

وأكد العميد حموده بالسويدا أهمية التواصل بين الأبناء والأجداد الذين أرسوا عاداتنا وتقاليدنا التي نشأنا وتربينا عليها، ورسموا لنا طريق النجاح والتطور الذي ننعم بخيراته الآن.

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