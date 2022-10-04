نهيان بن مبارك: الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة

المصدر: وام

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره اليوم وفد أعضاء الكونغرس الأمريكي في تكتل الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي يزور الدولة حاليا.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالوفد الزائر مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مع الولايات المتحدة الأمريكية وحرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسارات التنمية المستدامة.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات لا سيما التسامح والسلام والأخوة الإنسانية بما يعزز فرص السلام والاستقرار ويدفع جهود التنمية والازدهار على مستوى العالم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على إرساء أسس راسخة لتعزيز دعائم السلام والاستقرار والازدهار العالمي انطلاقاً من نهجها الأصيل في التسامح والتعايش والتضامن الإنساني وجهودها الرائدة في تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية في ربوع العالم.

من جانبه أكد وفد الكونغرس الأمريكي في تكتل الاتفاق الإبراهيمي للسلام حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات مثمنين مواقف الإمارات المحورية في تعزيز فرص السلام والاستقرار العالمي ونهجها الراسخ القائم على السلام وإعلاء القيم الإنسانية والتعايش.

وأشار وفد الكونغرس الأمريكي إلى أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل أسهم في دفع الجهود الدولية نحو إحلال السلام وتعزيز الأمن ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم.

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