السعودي خالد بن حمد المالك شخصية العام الإعلامية

المصدر: البيان

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كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، خالد بن حمد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية، الفائز بجائزة شخصية العام الإعلامية.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جائزة الإعلام العربي بدورتها الـ 21 في دبي اليوم الثلاثاء، والتي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما سلم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الكاتب في صحيفة الاتحاد الإماراتية الدكتور رشيد الخيون جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي.

ويحتفل "منتدى الإعلام العربي"، في هذه الدورة بمرور 20 عاماً على انطلاقه، ويُقام في مدينة جميرا- دبي على مدار يومي 4-5 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 3000 من المسؤولين الحكوميين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكُتّاب والمفكرين والمعنيين بقطاع الإعلام على امتداد العالم العربي، ضمن الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.

ويشمل المنتدى، عددا من الجلسات الرئيسية والنقاشية وجلسات العشرين دقيقة إضافة إلى ورش العمل، والتي سيتم من خلالها استعراض عدد كبير من الموضوعات المتعلقة بقدرة الإعلام على تقديم رسالة نافعة تعين العالم العربي على مواجهة ما يحيط به من تحديات، ويعزز فرصه في المستقبل.

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