شرطة أبوظبي تحدد 7 قواعد لتجنب حوادث «التجاوز الخاطئ» و«الانحراف المفاجئ».. فيديو
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بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يدعو السائقين إلى اتباع 7 قواعد مهمة لتجنب الحوادث المرورية الناتجة عن التجاوز الخاطئ والانحراف المفاجئ أثناء قيادة المركبة والتي تتمثل في تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر ، بالإضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، واستخدم إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بتغيير المسار، وتجنب الانحراف المفاجئ، والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.
#شرطة_أبوظبي تحدد 7 قواعد لتجنب حوادث #التجاوز_الخاطئ و #الانحراف_المفاجئ.. فيديوhttps://t.co/q4p4DIlbhT@ADPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/QmZBZ3CKLS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2022