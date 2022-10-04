المستشفى الأمريكي في دبي يحصل على الاعتماد لأول مركز تميّز في الجراحة الروبوتية خارج الولايات المتحدة

المصدر: دبي- البيان

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حصل مركز التميّز للجراحة الروبوتية في المستشفى الأمريكي في دبي (CORES) على اعتماد شركة المراجعة الجراحية (SRC)، وبهذا يكون المستشفى الأمريكي في دبي أول منشأة صحية خارج الولايات المتحدة تحصل على هذا التقدير.

تأسست شركة المراجعة الجراحية (SRC) عام 2003، وتتخذ من كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية مركزاً لها، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى من خلال اعتماد برامج المنظمات الصحية الاحترافية، والمستشفيات، والمرافق الصحية المستقلة للمرضى الخارجيين على مستوى العالم.

وضع المستشفى الأمريكي في دبي معايير متقدمة في الجراحة الروبوتية طفيفة التوغّل، وذلك بإطلاقه أول برنامج للجراحة الروبوتية متعددة التخصصات في دبي، باستخدام أحدث التكنولوجيا والمنصات والتقنيات الجراحية. منذ إطلاقه عام 2020 في ذروة جائحة كورونا، أجرى المركز حوالي 1،000 عملية جراحية ناجحة بمساعدة الروبوت.

يؤكد هذا الاعتماد عن التزام المستشفى الأمريكي في دبي بتوفير خدمات الرعاية الطبية بمساعدة الروبوت بأفضل جودة ووفقاً لأعلى المعايير في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، من خلال رؤيته التي ترتكز على سلامة المرضى وجودة النتائج.

إن عملية الاعتماد هي عملية حازمة تتألف من ست خطوات تشمل عمليات الفحص الميداني للمنشأة، وإجراء التقييم والمراجعة الشاملة للبيانات والمخططات الطبية لتقييم العمليات الجراحية للمنشأة، وسجلات سلامة المرضى وجودة الأداء والنتائج الصحية.

وقال الدكتور حاتم موسى رئيس مركز التميز للجراحة الروبوتية في المستشفى الأمريكي في دبي "نفخر بحصولنا هذا الاعتماد من شركة المراجعة الجراحية، والذي يؤكد تمسكنا بالمعايير الدولية في الجراحة الروبوتية. يأتي هذا الاعتماد للتأكيد على القدرات العالمية المستوى التي يتمتع بها جرّاحونا، والتي تؤهلهم من القيام بالعمليات الجراحية المعقدة بمهارة عالية وبأعلى نسب النجاح."

وصرّح الدكتور موسى "تطلّب الحصول على هذا الاعتماد الكثير من العمل، والأبحاث، والاجتماعات الدورية مع اللجنة على مدى سنتين، ودراسة برنامجنا متعدد التخصصات، لتلبية معايير شركة المراجعة الجراحية."

وأضاف "لم نكن لنتمكن من تحقيق هذا الاعتماد دون دعم الإدارة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من رحلة نجاحنا."

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي في دبي، الذي رحب بالاعتماد، "إن حصول المستشفى الأمريكي في دبي على اعتماد شراكة المراجعة الجراحية هو مصدر فخر لمركز التميّز للجراحة الروبوتية، وإنجازا جديداً يضاف إلى رصيد نجاحات المستشفى الأمريكي في دبي."

وأضاف "نحن ملتزمون بتحسين نوعية نظام الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى، وسنواصل وضع أعلى المعايير في الجراحة الروبوتية".

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