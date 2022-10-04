رئيس الدولة ومحمد بن راشد يهنئان ملك مملكة ليسوتو بذكرى اليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك ليتسي الثالث.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي مويكيتسي ماجورو رئيس وزراء مملكة ليسوتو.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز