رئيس لجنة تحكيم مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم يشيد بمستوى المتسابقات

المصدر: دبي - البيان

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يتجدد التنافس الشريف بين المتسابقات في اليوم الثالث لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للدورة السادسة التي تقام فعالياتها في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم وأعضاء اللجنة المنظمة وعدد من المسؤولين وحضور المسابقة ومرافقي المتسابقات.

إشادة

وأشاد فضيلة الدكتور إبراهيم سليمان الهويمل من المملكة العربية السعودية، رئيس لجنة تحكيم المسابقة بمستوى المتسابقات والجهود الكبيرة المبذولة والمتواصلة التي أسهمت في نجاح المسابقة عبر دوراتها لتصبح المسابقة الدولية الأولى للإناث، والتي تحفزهن على حفظ كتاب الله تعالى وتعليمه، مثمناً رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي ومؤسس جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وقد تسابق في الحفظ برواية حفص عن عاصم أمام لجنة تحكيم المسابقة أمس في الفترة الصباحية كل من إسراء محمود السيد حسن داوود من البحرين، ورقية بالدي من غينيا بيساو، وأسماء ربيع صالحي من تنزانيا، وماسة عبد الرحيم محمد نزال من فلسطين، وإي ثوزار أونج من ميانمار، كما شارك في الفترة المسائية أمام لجنة تحكيم المسابقة كل من المتسابقة سالمة عبد السميع أحمد حمير من ليبيا وتحفظ برواية قالون، فيما تسابقت في الحفظ برواية حفص عن عاصم كل من: سلمى حسين حاجي من الهند، وبشرى إسماعيل حسن مطالقة من الأردن، وفاطمة ستور باه من سيراليون، وراضية غوني من توجو. وقد أشادت المتسابقات ومرافقوهن بالمستوى الكبير والمتميز للمسابقة والتنافس الشريف بينهن وما يتلقينه من خدمة ورعاية.

فيما تتسابق اليوم أمام اللجنة في الفترة الصباحية كل من شيماء أنفال تباني من الجزائر، وسليمة زيني معلمة ديارا من ساحل العاج، ويحفظن برواية ورش عن نافع، فيما تتسابق برواية حفص عن عاصم كل من ليانة علي من فرنسا، ومها نور مبين أحمد من باكستان، وفاطمة زهري بونغيدة من الكونغو الديمقراطية، وتشارك في الفترة المسائية برواية حفص عن عاصم كل من رضوانة عبد النور معلم محمود من الصومال، وعمارة زينب بنت محمد ننسير من سيريلانكا، ورحمة الله صو من غينيا كوناكري، فيما تتسابق زينب بنت رضا ابن الحاج صالح من تونس بالحفظ في رواية قالون، واندتي سيسي من السنغال برواية ورش عن نافع.

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