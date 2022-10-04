3 ملايين أنفقتها «حميد الخيرية» لصيانة 44 مسكناً للأسر المتعففة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أنفقت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مبلغ 3,025,699 درهماً لصيانة 44 مسكناً للأسر المتعففة في عجمان خلال 9 أشهر الماضية، وذلك ضمن المشاريع الخيرية والإنسانية الرامية لمساعدة أصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة في إمارة عجمان.

وقالت وفاء حسن الشامسي مدير إدارة السعادة المجتمعية في مؤسسة حميد بن راشد الخيرية لـ«البيان» إن مشروع الصيانة الذي تنفذه المؤسسة سنوياً يتيح للمستفيد الحصول على صيانة المساكن المتهالكة والمحترقة، والمساهمة في استكمال المساكن وبناء الملاحق للأسر الممتدة، وتوفير السكن المؤقت وتسليمها للمواطن بما يضمن له الحياة الكريمة ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وذكرت بأن مشروع الصيانة ينقسم إلى نوعين: الأول الصيانة الطارئة التي تنفذ في حالات الحريق أو السقوط وفي حالات البيوت المتهالكة، والنوع الثاني الصيانة الدورية للمساكن للحفاظ عليها، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تحقيق بيئة آمنة ومناسبة لسعادة الأسرة والمجتمع، كما يهدف لدعم الأسر المتعففة من أصحاب ذوي الدخل المحدود.

وعن كيفية تنفيذ وآلية عمل المشروع ذكرت بأنه يتم تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة ويتم التدقيق على جميع المستندات المرفقة ودراسة الملف ثم يحول الملف للمهندس الفني لعمل زيارة ميدانية، ومن خلالها يتم إدراج التقارير الفنية لحالة المسكن في البرنامج وبعد التأكد من صحة أن المسكن يحتاج إلى صيانة يتم تحويل الملف إلى قسم المالية لطلب عروض أسعار، ويتم تقييم عروض الأسعار المقدمة واختيار الأنسب واعتماده ثم البدء بأعمال الصيانة في المسكن، ويقوم المهندس التابع للمؤسسة بمتابعة أعمال الصيانة وإدراج التقارير الفنية في البرنامج.

وأكدت الشامسي أن المؤسسة تعمل جاهدة لتطوير مشروع الصيانة سنوياً من خلال الشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط للتعاون في استخراج بعض التقارير، بالإضافة إلى ترشيح شركات المقاولات وعمل استمارة تقييم للمستفيد ومن خلالها يقوم بتقييم أعمال الشركة المنفذة للصيانة وللمشروع بشكل عام.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان في ما يخص الحالات الطارئة والمتضررة وتكثيف الزيارات الميدانية على المساكن لمتابعة جودة عمل الشركات وتوفير خدمة «جاهزين 24/7» وهي عبارة عن تلقي الحالات الطارئة عن طريق الدخول للموقع والضغط على زر الخدمة وتتم مباشرة إرسال المهندس الفني للمسكن حتى بعد أوقات الدوام الرسمي للعمل.

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