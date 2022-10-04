سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية

المصدر: دبي - وام

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ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية الذي عقد في مركز دبي الإبداعي «مركز الشباب»، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس المجلس.

حضور

حضر المجلس معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب عضو المجلس، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ومحمد علي الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، ومحمد الزرعوني نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الذكية، وحصة عبيد الطنيجي ممثل عن أولياء الأمور، والعقيد الدكتور راشد الذخري من وزارة الداخلية مقرر المجلس، والشباب المشاركون من الجنسين.

وقال سموه عبر «تويتر»: «اجتمعت مع إخواني وأخواتي بمجلس جودة الحياة الرقمية واستعرضنا دراسة حول جودة الحياة الرقمية بإمارة أبوظبي، ومبادرة «خلك واعي» لتعزيز الوعي المجتمعي، واطلعنا على مستجدات مبادرة مجمع دبي للابتكارات الإلكترونية لتأهيل كوادر للاستخدام المسؤول والمتوازن للتكنولوجيا في مجتمع الإمارات».

واطلع المجلس على دراسة عن جودة الحياه الرقمية ومبادرة «خلك واعي» بهدف توعية المجتمع عن مخاطر التكنولوجيا وكذلك مبادرة تأهيل كوادر بشرية بشأن الأمن السيبراني، كما أطلق المجلس محاور جديدة في منصة جودة الحياة الرقمية التي من شأنها تعزيز الوعي الرقمي.

كما شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في مركز دبي الإبداعي «مركز الشباب»، الجلسة الحوارية الشبابية تحت عنوان «المواطنة الرقمية الإيجابية» بتنظيم من المؤسسة الاتحادية للشباب.

تدوينة

وقال سموه عبر «تويتر»: «أشكر الشباب الإماراتي على الجلسة الحوارية القيمة حول المواطنة الإيجابية الرقمية، والتي تجلى فيها حرصهم على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتعزيز أمان البيئة الرقمية في الدولة، وفق رؤى وأفكار إبداعية وابتكارية ترسخ قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية في العالم الرقمي».

نقاش

وناقش الحضور في الجلسة الحوارية الشبابية سبل ترسيخ وتعزيز المواطنة الإيجابية في كافة المجالات بما فيها العالم الرقمي، كما تناولت في محاورها جهود الإمارات في تعزيز السلوكيات الإيجابية من خلال الأداء والتمثيل المشرف للشباب الإماراتي، وجهود الدولة في تعزيز الأمن الرقمي.

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