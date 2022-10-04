«الإمارات الطبية» تبحث استقطاب المؤتمرات الدولية في دبي

المصدر: بي - وام

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عقدت جمعية الإمارات الطبية اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة الجمعيات العلمية العاملة تحت مظلتها في إطار حرصها على تحقيق التعاون والمساهمة الفعالة من مختلف الجمعيات المتخصصة في تنظيم المؤتمرات الطبية واستقطاب المؤتمرات الدولية في إمارة دبي.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في دبي عرض قصص نجاح لرؤساء الجمعيات العلمية من إنجازاتهم في مجال تخصصهم خلال العام 2021 - 2022 مع ملخص لخططهم المستقبلية في تنمية المجتمع.

وحضر الاجتماع ممثلون عن مكتب دبي للفعاليات، وأحمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع وسعيد المهيري رئيس التفتيش ومساعد البلوشي مفتش إدارة الرقابة والتفتيش بهيئة تنمية المجتمع بدبي.

وكرمت الدكتورة موزة الشرهان رئيسة جمعية الإمارات الطبية الجمعيات العلمية تقديراً لجهودها ومساهماتها الكبيرة ودعم رؤية جمعية الإمارات الطبية، كما كرمت مكتب دبي للفعاليات على دوره في دعم أنشطة الجمعية، كشركاء استراتيجيين في إمارة دبي.

وقال أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لعبت جهودنا بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية في السنوات الأخيرة دوراً حيوياً في تعزيز مكانة دبي كوجهة للفعاليات التجارية ومدينة مضيفة للمؤتمرات والمؤتمرات الدولية الكبرى في المجال الطبي بالإضافة إلى المساهمة في استمرار نمو السياحة وكان لهذا بالغ الأهمية لمواصلة تطوير اقتصاد المعرفة للمدينة من خلال جلب الخبراء من جميع أنحاء العالم إلى دبي وإنشاء منصة للتطوير المهني وتبادل المعرفة ونتطلع إلى إقامة شراكة ناجحة مع جمعية الإمارات الطبية وكافة الشعب العلمية العاملة تحت مظلتها.

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