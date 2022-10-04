«متحف المستقبل» يستضيف المشاركين في المنتدى

المصدر: دبي - البيان

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في إطار احتـــفالية 20 عاماً على تأسيس «منتدى الإعلام العربي» المقام برعــــاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــــــم دبي، رعاه الله، وضمن أعمال الدورة الـ20 للحدث الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة، يستضيف «متحف المســــتقبل» ضيوف المنتدى والمتحدثين، ضمن جلسة حوارية خاصة مع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء العضو المنتدب لمؤسسة المســـــتقبل، يديرها الإعلامـــــــي عماد الدين أديــــب، بعنــــوان «المـــــستقبل دبي».

ويسلط معالي محمد القرقاوي الضوء خلال الجلسة الحوارية على قصة نجاح دبي في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، والطموحات الكبيرة، التي يحملها سموه لمستقبل أفضل للجميع. وتتضمن الاحتفالية جولة للضيوف في «متحف المستقبل»، الذي تم افتتاحه في وقت سابق من العام الجاري.

ويشارك في «منتدى الإعلام العربي» الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة نحو 3000 من الساسة والمسؤولين الحكوميين في العالم العربي، وقيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وكبار الكتاب والمفكرين، والمثقفين والمعنيين بصناعة الإعلام في المنطقة، كما سيتزامن مع المنتدى تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الـ21 وخلال أول أيام الحدث.

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