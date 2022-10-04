محمد بن زايد ومحمد بن راشد والحكام يهنئون أمير الكويت

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

برقيات

أيضاً بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى أخيهم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي ذات السياق، بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان و سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

ألمانيا

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى المستشار الاتحادي أولاف شولتس.

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