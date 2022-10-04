«كاراكال» توقع مبادرة لتطوير رياضة الرماية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت «كاراكال»؛ الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة التابعة لـ«إيدج»؛ إحدى أكبر 25 مجموعة للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة في العالم، مبادرة مع مجموعة «إنترناشيونال جولدن جروب» ومجموعة الفرسان القابضة، لتعزيز وتطوير هواة رياضة الرماية المحليين.

عمل

وتم توقيع المبادرة خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، ضمن إطار عمل للشركات الثلاث، للتعاون في تشجيع المواطنين على تطوير وصقل مهاراتهم في رياضة الرماية، وتم التوقيع من قبل حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كاراكال، وخليفة البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنترناشيونال جولدن جروب»، وسلطان الكعبي نيابة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة.

وسيسهم منتجع الفرسان الرياضي الدولي في تسهيل عملية التدريب، بالإضافة إلى توفير بيئة مشجعة لهواة الرماية.

دعم

وقال العامري: «ستدعم كاراكال المبادرة في منتجع الفرسان، حيث ستوفر نخبة من المحترفين».

وتهدف المبادرة لإقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية، لتشكيل ودعم فرق الرماية.

وسيتم تقديم التدريب على استخدام المسدس والبندقية وأسلحة الصيد بمختلف ميادين الرماية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بالإضافة إلى تثقيف الشباب بشأن إجراءات السلامة والأمان في استخدام الأسلحة النارية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام حاويات الرماية المتنقلة في الفعاليات الوطنية والترفيهية كونها محفزاً لتنمية الرياضة في دولة الإمارات.

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