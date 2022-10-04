بلدية رأس الخيمة و«الحكومة الإلكترونية» تطلقان «بوابة رحلة المتعاملين»

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية مشروع بوابة رحلة المتعاملين عبر باقة من الخدمات الإلكترونية كمرحلة أولى تحت مسمى «إدارة عقاراتي» عبر البوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة (rak.ae) لتكون نافذة جديدة شاملة تقدم الخدمات الحكومية إلى كافة فئات المجتمع من ملاك العقارات في إمارة رأس الخيمة مما يوفر الوقت والجهد عليهم كما سيسهل الوصول لبيانات العقارات والحصول على خدماتهم بشكل أسرع وأفضل.

رؤية

وقال المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، إن رؤية والتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي أسهمت في تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها لتواكب متطلبات المتعاملين من مختلف الفئات. وأضاف منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: يعتبر إطلاق هذا المشروع نقلة نوعية في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع وإن دائرة بلدية رأس الخيمة تسعى دائماً إلى تطوير أنظمة العمل لديها لتقديم أفضل تجربة خدمية للمتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز