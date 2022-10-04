مناقشة الإجراءات الإدارية بين شرطة دبي وعدد من الدوائر الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اجتماعاً تنسيقياً تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالإجراءات الإدارية بين القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة بدبي، ومحاكم دبي، وعدد من الدوائر الأخرى.

حضور

حضر الاجتماع، الذي عقد بقاعة السلام في مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، والمستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، ونائبه العميد مروان ناصر جاسم، والعميد سعيد القمزي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية في شرطة دبي.

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