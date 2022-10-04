«النقل المتكامل» بأبوظبي يحول أجهزة دفع المواقف إلى «ذكية»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه باشر تحديث أجهزة الدفع المخصصة والمنتشرة في أرجاء المواقف لتصبح أجهزة ذكية تعمل وفق تقنية الجيل الخامس (5G) وتمكن المركز من توفير هذه الخدمة وإدارة المواقف العامة بطريقة ذكية ومتكاملة وذلك في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي يوفرها للمتعاملين وتعزيز كفاءة عملية الحصول على تذكرة المواقف العامة.

ووفقاً للتحديثات الجديدة سيتم إصدار تذكرة دفع رسوم المواقف إلكترونياً فقط، بينما سيتم إيقاف إصدار النسخة الورقية منها. ويمكن للمتعاملين الحصول على تذكرة الدفع الإلكترونية عبر اتباع خطوات بسيطة على الشاشة، تتضمن اختيار نوع الموقف وبيانات المركبة (المصدر، النوع، الفئة ورقم المركبة) ومن ثم مدة الوقوف ووسيلة الدفع من بين عدة وسائل متاحة، كبطاقة مواقف، أو نقداً، أو بواسطة البطاقة البنكية.

وتتيح الشاشات الذكية الجديدة للمستخدم إدخال بيانات لوحة المركبة إلكترونياً واختيار نوع التذكرة المناسبة سواء للمواقف الفرعية أو الرئيسية، وذلك بدلا من تخصيص أجهزة دفع معينة لكل نوع من المواقف على حدة، بينما سيتم بالتزامن مع عملية التحديث هذه إعادة توزيع الأجهزة حسب الاستخدامات في كل منطقة، كما سيتم تركيب أكثر من 1200 جهاز تعمل وفق تقنية الجيل الخامس، على أن يتم الانتهاء من العملية بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

آلية

إلى ذلك، أوضح مركز النقل المتكامل أن تحديث آلية دفع رسوم المواقف العامة يهدف إلى الارتقاء بخدمة المتعاملين من خلال توظيف الحلول الذكية في تعزيز تجربتهم وتقديم الخدمات لهم بسهولة ومرونة وكفاءة عالية. وأضاف أن إلغاء النسخة الورقية من تذكرة دفع رسوم المواقف، يأتي ضمن مساعيه لدعم مسيرة التحول الرقمي في خدماته.

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